Sarà un Achille Lauro inedito quello che vedremo sul palco dell’Ariston. Niente trap, né storie pesanti. “La mia canzone, ‘Rolls Royce’, fotografa icone della musica e dello stile di varie epoche. Ha un sound quasi rock’n’roll. È un esperimento che rievoca gli anni ’70 e ’80, una cosa che nemmeno i fan si aspettano”.

Il 2019 è pieno di impegni per il rapper che l’ha inaugurato pubblicando il libro autobiografico “Sono io Amleto”. In primavera uscirà il nuovo album che “seguirà il filone del pezzo di Sanremo. Sarà suonato con veri strumenti, ma i fan ritroveranno un po’ di trap”. In maggio ci sarà un tour nei club e dopo l’estate dovrebbe arrivare nei cinema il docufilm “No name 1” che racconta l’ascesa del rapper. Lo abbiamo incontrato: