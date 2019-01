Oggi, 28 gennaio, l'agenzia Ansa riporta che Ligabue sarà ospite al Festival di Sanremo: il cantante sarebbe stato avvistato al Teatro Ariston alle prove. L'agenzia scrive anche che la presenza cantautore di Correggio è "ufficiale". La voce circola da tempo ed è già stata riportata da diverse testate in forma dubitativa: in realtà, contrariamente a quanto riportato dall'agenzia, non c'è stato nessun annuncio ufficiale né da parte della RAI, né da parte del cantante (o del suo ufficio stampa, che Rockol, ha contattato). Non è noto né in quale serata Ligabue sarà ospite, né cosa canterà.

Ligabue era già stato ospite del Festival 5 anni fa: nel 2014 aveva cantato "Crêuza de mä" di Fabrizio De André, che proprio quell'anno venne ripubblicato in una versione remixata. Ga da poco annunciato le date del tour negli stadi e l'8 marzo pubblicherà il nuovo album "Start", anticipato dal primo singolo "Luci d'America".