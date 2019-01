La famiglia del Re del Pop risponde all'ondata di critiche e perplessità sollevate dal documentario "Leaving Neverland", che ha raccolto testimonianze sui presunti abusi sessuali subiti da due uomini. In un comunicato, la famiglia Jackson si dichiara "furiosa" sui contenuti e sulle "bugie" dei testimoni. Si legge nella dichiarazione:

Michael ha sempre rivolto l'altra guancia, e anche noi abbiamo sempre rivolto l'altra guancia quando qualcuno ha accusato i membri della nostra famiglia: è il nostro modo di affrontare le cose. Ma non possiamo semplicemente stare fermi mentre continya questo pubblico linciaggio continua ... Michael non è qui per difendersi, altrimenti queste accuse non sarebbero state fatte.