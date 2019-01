"Ho danneggiato la mia eredità? Fottutamente assurdo. Come un pastore che fa sesso con la sua pecora, vaffanculo a quello che avete sentito".

Eminem non usa giri di parole, di solito - ma la strofa contenuta nel suo nuovo featuring è forte persino per i suoi standard. Il rapper di "Kamikaze" appare in "Rainy days" di Boogie, contenuta in "Everything's for Sale". E' il disco di esordio del rapper di Compton, ed esce per la Shady Records di Eminem, che ha trovato un modo di far parlare della pubblicazione.

Potete ascoltare qua il brano e qua leggere il testo completo, che ha altre barre notevoli.