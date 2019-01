In una intervista rilasciata a una televisione australiana il chitarrista dei Guns N’Roses Slash ha dichiarato che, almeno all’inizio, non amava il classico della band californiana "Sweet Child O' Mine".

Dice Slash:

"Sapete come va, ti viene in mente qualcosa che pensi sia bello ma come verrà accolto dalle altre persone, non lo sai mai. All’inizio non ero un grande fan di “Sweet Child O’ Mine”. Non era a causa del riff, era più sul tipo di canzone che era, perché noi eravamo una band piuttosto dura e quella era una sorta di ballad. Mi è cresciuta nel corso degli anni, ma quello è un riff che non avrei mai pensato che sarebbe decollato come ha fatto."