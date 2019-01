Tornano in tour in Italia, per festeggiare i loro 25 anni di attività, gli Archive. Sono tre i concerti che terranno nel nostro paese: il 2 dicembre alla Zona Roveri di Bologna, il 3 dicembre alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e, per chiudere, il 4 dicembre all'Alcatraz di Milano.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 1° febbraio sui circuiti Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita).

La band inglese, che ha all'attivo 12 album in studio, pubblicherà il prossimo 10 maggio, il cofanetto celebrativo “25”, contenente 43 canzoni su 6 CD comprensivo di 8 inediti, incluso il nuovo singolo “Remains Of Nothing” realizzato con i Band Of Skulls.

Dice Danny Griffiths: