Lasciatosi alle spalle le esperienze Libertines e Babyshambles Pete Doherty si lancia nell’avventura Puta Madres. Questo è il nome della sua nuova band che pubblicherà un album il 12 aprile.

Il disco, descritto come ‘un devastante ritratto intimo di amore, perdita e dell’esseri persi’, è stato registrato la scorsa estate in soli quattro giorni in un villaggio di pescatori in Francia. Il primo singolo (che potete ascoltare più sotto) è “Who’s Been Having You Over”.

I Puta Madres sono composti, oltre che dall’ex frontman dei Libertines, anche da Miggles (basso), Miki Beavis (violino), Katia DeVidas (Piano/tastiere), Jack Jones (chitarra solista) e Rafa (batteria).

Tracklist:

All At Sea

Who’s Been Having You Over

Paradise Is Under Your Nose

Narcissistic Teen Makes First XI

Someone Else To Be

The Steam

Travelling Tinker

Lamentable Ballad of Gascony Avenue

A Fool There Was

Shoreleave

Punk Buck Bonafide