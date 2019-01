Un problema in più per R Kelly. Ora è finito sotto la lente dell’FBI. A seguito alla messa in onda della serie televisiva ‘Surviving R Kelly’ – che sarà visibile anche in Italia a partire dal prossimo 18 marzo – dove più di una persona accusa il rapper statunitense di molestie sessuali, ora è stata avviata un'indagine della polizia statale nello stato della Georgia e un’altra potrebbe partire a breve anche in Illinois.

Ora TMZ segnala che anche l'FBI sta esaminando la situazione di Kelly riguardo l’ipotesi di reato federale. Avrebbe infatti portato un minore da uno stato all’altro per scopi meramente sessuali.

Azriel Clary, una delle presunte vittime di Kelly descritte nella serie televisiva, sarebbe stata trasferita da Palm Springs (California) a Phoenix (Arizona) e poi a Orlando (Florida) nel maggio 2015 quando aveva solo 17 anni. La famiglia di Clary dice che i voli sono stati organizzati dall'assistente personale di Kelly. I famigliari non hanno notizie di Azriel dal 2016 e credono che possa essere ‘schiava del sesso’ del musicista.

Se queste accuse fossero vere, Kelly violerebbe il Mann Act - la legge federale che sostiene essere illegale trasportare un minore da uno stato all’altro per scopi di genere sessuali, dissolutezza o prostituzione. Per un tale crimine si rischiano fino a 10 anni da scontarsi in una prigione federale.

L'avvocato di R Kelly, Steve Greenberg, ha negato a TMZ che Kelly possa avere violato la legge e ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna indagine. I legali del cantante sostengono di avere una nota scritta a mano dalla madre di Clary in cui avrebbe dato l'assenso a un assistente di Kelly di prendersi cura della figlia.

Riporta sempre TMZ che non ci sarebbe solo il caso di Azriel Clary tra quelli vagliati dall'FBI. Anche la famiglia di Jocelyn Savage sarebbe in contatto con i ‘federali’ per chiarire quanto è accaduto alla figlia.