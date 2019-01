Sì, a quanto pare Morgan è particolarmente ispirato. Dopo aver analizzato e tradotto "Bohemian Rhapsody", pubblicando negli scorsi giorni sul suo sito una sorta di saggio sul capolavoro dei Queen, ora il cantautore si diletta con una cover di "These are the days of our lives", quasi per rispondere a chi - in seguito alle esibizioni che nel corso dello speciale di Rai2 lo hanno visto rileggere alcune canzoni di Freddie Mercury e della sua band - lo ha accusato di aver "rovinato" i brani della leggendaria formazione britannica.

Sempre sul suo sito web ufficiale Morgan ha pubblicato alcune tracce audio separate e suonate di "These are the days of our lives", il brano dei Queen contenuto nell'album "Innuendo" del 1991, l'ultimo pubblicato dal gruppo con Freddie Mercury ancora vivo: c'è la traccia con l'arrangiamento vocale, quella con la base senza basso, quella con il pianoforte, quella con la ritmica di supporto, quella con il provino della cover.

Ospite nel salotto di "TvTalk", il programma di Rai3 condotto da Massimo Bernardini, ieri Morgan ha tracciato un bilancio dell'esperienza come commentatore dello speciale su Freddie Mercury e i Queen ed è tornato a parlare del suo rapporto ambiguo con la televisione.