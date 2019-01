Cosa ne sarà di "Adrian", dopo le numerose polemiche legate alle prime due puntate, andate in onda su Canale 5 all'inizio di questa settimana? Tutti si sono sentiti in dovere di commentare lo show del Molleggiato - trasmesso in diretta dal Teatro Camploy di Verona - e la sua serie animata. Tutti, tranne il diretto interessato: nessuna intervista (ma sulle pagine di un settimanale è intervenuta sua figlia Rosita), nessun post pubblicato sul suo sito ufficiale, il silenzio più totale in pieno stile Celentano. Ma a Verona si pensa già al terzo appuntamento con "Adrian": ieri sono stati messi in vendita i biglietti per assistere alla proiezione della terza puntata della serie animata, in programma dalle 21 di lunedì sempre al Teatro Camploy. Ma Celentano tornerà a farsi vedere in tv, anche se solo per pochi secondi, proprio come è successo nei primi due appuntamenti?

Al momento non è dato sapere se il cantante apparirà ancora sul piccolo schermo: come abbiamo già scritto, il mistero attorno alle imprese televisive del Molleggiato fa, come al solito, parte del gioco. Ma stando a quanto riporta il quotidiano scaligero L'Arena, Celentano sarebbe arrivato oggi a Verona per le prove dello spettacolo che sarà trasmesso in diretta su Canale 5 prima del terzo episodio di "Adrian", al Camploy, insieme ad alcuni attori.