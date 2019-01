"Video killed the radio star", cantavano i Buggles nel 1980, "il video ha ucciso le star della radio". Ne sa qualcosa Morgan: il piccolo schermo, complice la partecipazione come giudice alle prime tre edizioni di "X Factor" (dove poi sarebbe tornato in seguito al passaggio su SkyUno, per altre quattro stagioni), ha fatto dell'ex frontman dei Bluvertigo un personaggio televisivo e sembra aver messo in pausa la sua carriera discografica (il suo ultimo album di inediti, "Da A ad A", risale a più di dieci anni fa). Morgan ha sempre ammesso di avere un rapporto ambiguo con la tv. Lo ha ribadito anche oggi nel corso del suo intervento a "Tv Talk", il programma di Rai3 condotto da Massimo Bernardini, nel quale è stato invitato a commentare lo speciale su Freddie Mercury e i Queen che Rai2 ha deciso di affidargli (andato in onda lo scorso giovedì - ecco cosa è successo):

"La tv mi ha raso al suolo, rovinato completamente. La popolarità televisiva ha a che fare con sapere che faccia hai ma non sapere chi sei. Quella musicale è il contrario".

"Freddie - Morgan racconta i Queen" ha segnato il ritorno del cantautore in tv, stavolta nei panni di commentatore, di divulgatore, anziché in quelli di giudice di un talent show. Non è dato sapere, al momento, se lo speciale sui Queen (che ha totalizzato il 6,81% di share, numeri buoni rispetto alla media di rete) rappresenterà il preludio per nuove esperienze televisive di Morgan.