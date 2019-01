Ci sarà anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019. Ad annunciarlo è la stessa cantante salentina con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. La Amoroso porterà così sul palco dell'Ariston i festeggiamenti legati al decennale della sua carriera, dopo l'album "10" e in attesa del tour che da marzo la vedrà esibirsi nei principali palasport italiani.

Secondo quanto appreso da Rockol, sul palco dell'Ariston la cantante dovrebbe duettare con il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni (che ha ringraziato per l'invito nel post pubblicato sui social), con il quale peraltro ha più volte duettato in passato, sia sul palco (la cantante è stata ospite di più di una edizione di O'Scià) sia su disco (nel 2009 partecipò al progetto di Baglioni "Q.P.G.A.". incidendo insieme al cantautore romano una nuova versione di "Un solo mondo").

Per la Amoroso, che nel corso della sua carriera fino ad oggi non ha mai calcato l'Ariston come artista in gara al Festival, si tratta di un ritorno a Sanremo dopo le partecipazioni come ospite del 2010 (duettò con Valerio Scanu, in gara con "Per tutte le volte che", nella serata dei duetti) e del 2012 (quell'anno affiancò, sempre nella serata dei duetti, Emma Marrone, in gara con "Non è l'inferno").