Con un post pubblicato sui canali social ufficiali della band, gli Who avvisano i fan: "Lunedì un grande annuncio". Cosa bolle in pentola?

Si tratta probabilmente delle date nel Regno Unito del "Moving on! Tour", la tournée che anticipa il nuovo album in studio del gruppo, l'ideale seguito di "Endless wire" (di cui ancora non si conoscono i dettagli). Solamente qualche giorno fa gli Who hanno annunciato le date della branca americana del tour, che terrà impegnati Roger Daltrey e compagni sui palchi delle principali città statunitensi da maggio a ottobre.

BIG UK ANNOUNCEMENT COMING MONDAY 10AM.

Sign up at https://t.co/lHmLmiOFBU pic.twitter.com/V7BAwmnwGp — The Who (@TheWho) January 25, 2019

Per il "Moving on! Tour" la band sarà accompagnata sul palco da un'orchestra e faranno parte della squadra anche i musicisti Simon Townshend (fratello minore di Pete), Loren Gold, Jon Button e Zak Starkey (figlio di Ringo Starr).

Le date nel Regno Unito potrebbero preludere a nuovi concerti degli Who in Europa, dove mancano dal 2016, l'anno del "Back to the Who tour" (che portò la band ad esibirsi anche in Italia, per due date ospitate dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e dal Forum di Assago a Milano).