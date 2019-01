A dieci giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, che partirà il prossimo 5 febbraio, resta sempre Ultimo il candidato numero uno alla vittoria finale. Il nome del cantautore romano, che sul palco dell'Ariston presenterà la sua "I tuoi particolari", continua ad essere in testa alle graduatorie degli scommettitori, che negli ultimi giorni hanno rivisto un po' le loro quote (anche in seguito alle prime opinioni dei giornalisti, che la scorsa settimana hanno ascoltato in anteprima le 24 canzoni in gara - qui le impressioni di Rockol).

Snai quota la vittoria di Ultimo 2,25 a 1. Rispetto a dieci giorni fa si è accorciata la distanza che lo separava da Irama, la cui vittoria è quotata invece 2,50. Appena dietro di loro, sul gradino più basso del podio, troviamo Il Volo, quotati 2,75. È scesa di ben sette punti, da 12 a 5, la quota dell'eventuale vittoria di Nek, che rincorre così i tre favoriti. Decisamente poco probabile, secondo Snai, il trionfo di Anna Tatangelo e quello degli Ex-Otago, le cui vittorie sono quotate rispettivamente 40 e 50.

Ultimo resta in testa anche alla classifica delle quotazioni assegnate da Bet365, che però ora lo considera vincente a 2,50 (mentre dieci giorni fa la sua vittoria era quotata 2,10). Più staccati Irama (la cui eventuale vittoria è quotata 3,25) e Il Volo (quotati 6). A differenza di Snai, che paga l'eventuale vittoria del duo 35 volte la cifra scommessa, Bet365 non considera poco probabile la vittoria di Nino D'Angelo e Livio Cori, che infatti è quotata 11. In fondo alla graduatoria della società troviamo invece Loredana Berté, Boomdabash, Achille Lauro (le cui eventuali vittorie sono quotate 41) e Motta (quotato vincente a 51).

Secondo le quote assegnate da Eurobet, infine, la gara per la vittoria del Festival sarà un testa a testa tra Ultimo e Irama: entrambi sono quotati vincenti a 2,75, seguiti da Il Volo (l'eventuale vittoria del trio è quotata 5) e Nek (quotato 6). In fondo al gruppo, è Anna Tatangelo a guidare la pattuglia degli inseguitori: la vittoria dell'ex ragazza di periferia è quotata 67, mentre quelle dei Boomdabash e di Paola Turci sono pagate da Eurobet 51 volte la cifra scommessa.