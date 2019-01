Gli appassionati di strumenti musicali, in particolar modo di chitarre, sanno bene cosa sia una "signature guitar", modello - o linea di modelli - di sei corde realizzata da una casa di liuteria su precise indicazioni di un grande musicista: tra gli altri virtuosi che negli anni sono stati onorati dall'immissione sul mercato di un modello personalizzato si ricordano, giusto per fare qualche nome, Eric Clapton, B.B. King, Carlos Santana, Johnny Marr, Slash e Brian Setzer. E, da oggi, anche Ed Sheeran.

Il cantautore britannico spedirà nei negozi - grazie all'azienda nordirlandese Lowden - una serie di chitarre acustiche "firmate": gli strumenti, tutti assemblati artigianalmente, sono disponibili anche sul sito ufficiale dell'azienda, sul sito - aperto per l'occasione - sheeranguitars.com. "Sono sconvolto", ha dichiarato l'artista: "Avere una propria serie personalizzata è il sogno di ogni ragazzino. Poi oggi ci sono meno guitar band in giro, e sempre meno artisti usano le chitarre. Non ci sono tanti bambini, oggi che iniziano a suonarla...", ha commentato Sheeran al NAMM, la grande fiera californiana di strumenti musicali dove la linea - che include in tutto otto modelli - è stata presentata.