Il rapper di "Grand Champ" è stato rilasciato sul penitenziario di Gilmer, in West Virginia, dove era rinchiuso dallo scorso mese di marzo perché giudicato colpevole di evasioni fiscale: come riferisce DMX, l'artista è stato prelevato dall'istituto di pena dalla sua attuale compagno e dal figlio della coppia. La famiglia riunita, prima di fare ritorno a casa, si è fermata in un ristorante locale - dove si è fatta scattare una foto concessa in esclusiva al tabloid americano.

Nonostante abbia scontato la pena detentiva, DMX dovrà comunque restituire al fisco americano 2 milioni e 300mila dollari e affrontare un percorso terapeutico riservato a pazienti con dipendenze da sostanze stupefacenti e difficoltà psicologiche.