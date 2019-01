Il già chitarrista degli Eagles Don Felder ha reclutato un autentico dream team per impreziosire "American Rock ’n’ Roll", il suo nuovo album solista ideale seguito di "Road to Forever" del 2012: in sala di ripresa durante le session di registrazione dell'album - il secondo nella carriera fuori dalla band oggi guidata da Don Henley dell'artista di Gainesville, Florida - si sono presentati, tra gli altri, la chitarra solista dei Guns N' Roses Slash (nella foto), il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith, il virtuoso delle sei corde Joe Satriani, il già frontman di Van Halen e Chickenfood Sammy Hagar e Bob Weir, già in forze nei Grateful Dead.

Il sodale di Axl ha prestato la sua Gibson Les Paul alla title track dell'album, che è già stata resa disponibile in streaming gratuito come primo estratto del lavoro.

"Slash è un mio vicino di casa", ha spiegato all'edizione americana di Rolling Stone Felder: "Un giorno si è presentato da me con la sua chitarra e abbiamo iniziato a scambiarci riff e assolo. La sua chitarra si sente nella parte della canzone dove, nel testo, cito i Guns N' Roses".

Nel brano la prima parte di batteria è stata curata nientemeno che da Mick Fleetwood, cofondatore dei Fleetwood Mac, al quale poi è subentrato Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers: "Per l'inizio volevamo un classico rock and roll in stile Mick Fleetwood, poi quando arriva Chad la canzone diventa più moderna, alla Red Hot Chili Peppers", ha spiegato Felder.

"American Rock ’n’ Roll" verrà distribuito sui mercati a partire dal prossimo 5 aprile: il disco sarà promosso con una serie di date nordamericane che prenderà il via il prossimo 31 gennaio dal Fallsview Resort Casino, alle Cascate del Niagara, per concludersi il 30 marzo ad Athens, Ohio.