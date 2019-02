Mhamood è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani a partecipare nella competizione "regolare" dell'edizione 2019. Si presenta in gara con "Soldi", una delle canzoni più interessanti in gara. Scritta con Dardust e Charlie Charles (il guru della trap Charlie Charles, ovvero l’uomo di Ghali e Sfera) è un brano complesso, con voce in autotune (che però sul palco dell'Ariston non verrà usata), aritornello melodico, con ritmi spezzati e sincopati, “Io da te non ho voluto soldi/è difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio/lasci casa in un giorno/Tu dimmi se volevi soldi soldi soldi”.



Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come affronta questo Festival.