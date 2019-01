E' la titolare del progetto Any Other Adele Nigro la vincitrice nella categoria Best Performance Live della Keepon Live Parade del gennaio 2019: a deciderlo sono stati i direttori artistici e i gestori di tutti i live club italiani aderenti al circuito KeepOn Live, che mensilmente sono chiamati a esprimersi per nominare la migliore realtà dal vivo sulla scena tricolore (Best Live), l'artista o la band distintisi particolarmente sui palchi di tutto lo Stivale (Best Performance Live) e l'artista o band emergente affacciatisi per la prima volta sul circuito italiano della musica dal vivo (New Live).

Influenzata dall'indie rock americano di Pavement e Built To Spill, Adele Nigro - dopo la chiusura dell'esperienza con la sua band precendente - dà vita al progetto Any Other, con il quale debutta discograficamente nel 2015 con l'album "Silently. Quietly. Going Away". Dopo essersi messa in luce come una delle realtà emergenti sul panorama indipendente italiano grazie ancora a un'intensa attività dal vivo, nel 2018 gli Any Other tornano ad affacciarsi sul panorama discografico con un nuovo album, "Two, Geography", pubblicato dall'etichetta 42 Records.

"Sapere che la dimensione live di quello che faccio viene apprezzata quanto quella registrata, dà maggior senso di completezza al tutto. Grazie ancora", ha commentato l'artista.