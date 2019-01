E' Auroro Borealo il vincitore nella categoria New Live della Keepon Live Parade del gennaio 2019: a deciderlo sono stati i direttori artistici e i gestori di tutti i live club italiani aderenti al circuito KeepOn Live, che mensilmente sono chiamati a esprimersi per nominare la migliore realtà dal vivo sulla scena tricolore (Best Live), l'artista o la band distintisi particolarmente sui palchi di tutto lo Stivale (Best Performance Live) e l'artista o band emergente affacciatisi per la prima volta sul circuito italiano della musica dal vivo (New Live).

Già leader delle band Il Culo di Mario e Da Rozzo Criù, Auroro Borealo - già vincitore nella categoria Best Performance Live della Keepon Live Parade di dicembre 2018 - ha esordito da solista nel 2017 con "Singoloni". L'8 marzo 2018 è stato pubblicato il nuovo album "Sappi che ti ho sempre voluto bene": il disco contiene otto canzoni inedite, più una cover di "Orinoco Flow", uno dei brani più noti di Enya. Le canzoni inedite sono intitolate "Vecchi che urlano", "Trentenni pelati", "Il cielo in una stronza", "Specialina", "Alfabeto Hippie", "Sotto la doccia", "Radio Bipolare" e “Villano”, quest'ultima realizzata con il contributo, in fase di registrazione, della madre dello stesso artista, che dal vivo è accompagnato dalla band I Capelli Lunghi Dietro.

"Il mese scorso ho vinto il premio come Best Performer, questo mese ho vinto il premio come Best Live", ha dichiarato al proposito l'artista: "Per il prossimo mese a questo punto mi candido come Presidente del Consiglio per risollevare la crisi di Governo. Vota Auroro! (Grazie a tutti)".