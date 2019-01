E' il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo il vincitore nella categoria Best Live della Keepon Live Parade del gennaio 2019: a deciderlo sono stati i direttori artistici e i gestori di tutti i live club italiani aderenti al circuito KeepOn Live, che mensilmente sono chiamati a esprimersi per nominare la migliore realtà dal vivo sulla scena tricolore (Best Live), l'artista o la band distintisi particolarmente sui palchi di tutto lo Stivale (Best Performance Live) e l'artista o band emergente affacciatisi per la prima volta sul circuito italiano della musica dal vivo (New Live).

L'artista pordenonese è stato protagonista di diverse serate in giro per l'Italia durante le quali è stato presentato al pubblico "Il cammino della cumbia", ultima graphic novel del cantante, chitarrista, autore e illustratore classe 1965 pubblicata a distanza di cinque anni dall'ultimo suo lavoro come disegnatore, "Graphic Novel is Dead": il lavoro è stato introdotto al pubblico per mezzo di una serie di Dj set tenuti dallo stesso Toffolo nel rock club che solitamente lo vedono in azione sul palco in compagnia della sua band.

"Presentare un libro nel solito modo mi annoia, quindi per 'Il Cammino della Cumbia' ho immaginato una festa, fatta di parole, suggestioni e soprattutto musica", ha spiegato a proposito Toffolo: "La musica che è la protagonista del libro. Ringrazio tutti i locali che mi hanno sostenuto in questa avventura e i gruppi di ItaloCumbia che ho presentato nel mio dj set. Nahuel Martinez, mio compagno di viaggio, Paulonia Zumo e i percussionisti che mi hanno accompagnato, Luca dei Tre Allegri, Ramon Caraballo e Franiko dei Los 3 Saltos. E' sempre bello vincere. Grazie! Viva i Club della Penisola!".