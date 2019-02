Nel 2016 gareggiò tra le "Nuove Proposte" con "Cosa resterà". Non andò così bene: venne eliminato ancor prima di raggiungere la finale. Ora, forte della vittoria ad "Amici", Irama torna al Festival, tra i "Campioni". La canzone che il cantautore porta sul palco del Festival di Sanremo 2019 si intitola "La ragazza con il cuore di latta" e racconta la storia di un'adolescente vittima di abusi e violenze domestiche: "Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo / E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro / Diceva di essere diversa / Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra", canta Irama nella prima strofa. "È una canzone in linea con il mio percorso. Nel mio repertorio ci sono canzoni come 'Nera', che possono essere più leggere, ma anche 'Che vuoi che sia'o 'Un giorno in più', più vicine al mondo dei cantautori, mi ha sempre attratto". Ecco la nostra videointervista: