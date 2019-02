"Dov'è l'Italia" di Motta è uno dei brani del Festival di Sanremo che più faranno parlare: un pezzo intenso, un testo che parla delle migrazioni viste dal punto di vista delle relazioni amorose, talvolta in maniera esplicita, talvolta in maniera più indiretta: “Come quella volta a due passi dal mare fra chi pregava la luna e chi sognava di ripartire.

"E' un brano su cui ho lavorato molto, non l'ho scritto in 5 minuti. Anzi, forse l'80% sì. Ma il problema delle canzoni è quel 20% che le rende belle e per cui ci voglioni giorni o mesi, certe volte", ci ha raccontato Motta. E' una canzone d'amore, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita, ed è una canzone politica, come tutte quelle che ho scritto nella mia vita. Mai come ora il parallelismo tra queste due componenti della mia musica era stato così evidente".