“La giuria degli Esperti è composta da personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura”. Così recita il regolamento del Festival di Sanremo 2019.

Mi è già capitato in passato di esprimere riserve, anche pesanti, sulla competenza musicale di alcuni componenti delle Giurie degli Esperti di precedenti Festival; ma mi rendo conto del fatto che questa Giuria, fra le sue tante e diverse funzioni (fra cui quella di esprimere un 20% del “peso” finale di ognuna delle votazioni alle quali prende parte – quelle del venerdì e del sabato – non è la più significativa) ha anche, e forse soprattutto, quella di permettere a chi voglia esercitare pressioni sui singoli componenti di poterlo fare più agevolmente, dato il loro numero limitato. (Sono maligno? Beh, non mancano gli esempi – ricordate il “lodo Avion Travel”?).



Poi naturalmente dipende da quanto è dritta la schiena dei singoli componenti, e in particolare da quanto è dritta la schiena di chi presiede la Giuria degli Esperti.



Senza ancora sapere chi sarà questa persona, desidero qui rivolgerle una richiesta precisa. Sarebbe bello, e giusto, e leale, e corretto, che i voti dei singoli componenti della Giuria degli Esperti venissero resi pubblici. Non dico dopo ogni votazione (so bene che mi verrebbe risposto che ogni informazione sulle votazioni potrebbe influenzare le votazioni successive), ma alla fine del Festival, a giochi fatti e a bocce ferme. Così come da qualche anno è invalsa l’ottima consuetudine di rendere note, a Festival concluso, le cifre precise del televoto (in percentuale, almeno; la quantità di televoti pervenuti resterà sempre un mistero, ma ci sono ragioni economiche che impediranno sempre di svelarlo), sarebbe un gran bel segnale di trasparenza se la RAI informasse i componenti della Giuria degli Esperti che le loro valutazioni saranno rese pubbliche (“prima” che questi Esperti accettino di far parte della Giuria, e di essere remunerati per la loro prestazione). E comunque, siccome il regolamento non dice niente di specifico al riguardo – in altre parole: non lo prevede, né lo esclude esplicitamente – a me sembra che sarebbe nelle prerogative della persona che presiederà la Giuria decidere che i voti della Giuria medesima siano resi pubblici nel dettaglio, persona per persona.



Sì, lo so, è una pia illusione. Ma lo chiedo adesso ufficialmente per non sentirmi rispondere, più avanti, che si è trattato di una richiesta tardiva (“Se ce lo chiedevi prima…”). Ecco, ve l’ho chiesto prima. E sarei contento se altri si unissero a me nel chiederlo.

Franco Zanetti