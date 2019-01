"Lips" è il secondo estratto dall'EP della 25enne cantautrice torinese Ginevra "Ruins" in uscita il prossimo marzo.

Della canzone prodotta da Francesco Fugazza Ginevra dice: “Questa canzone rappresenta le mie sensazioni all’inizio di un nuovo capitolo della mia vita, coronato dalle lotte che affronto ogni volta con le questioni in sospeso che ho dentro di me e un nuovo amore dietro l’angolo. Più di una volta mi sono trovata a dover pensare di focalizzarmi su me stessa prima di ridarmi completamente all’amore. Ma alla fine decido sempre di dargli una possibilità, non importa quanto abbia paura.”

Per Rockol Ginevra ha cantato “Lips” in versione #NoFilter, come ci ha scritto lei nelle righe che seguono, ‘nella versione più fedele all’orginale’: