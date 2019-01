Il co-fondatore del Coachella Music Festival Paul Tollett ha raccontato al Los Angeles Times come riuscì a riunire i Guns N’Roses nella formazione con Axl, Slash e Duff per l’edizione del festival 2016.

Il ruolo fondamentale di Tollett in quella che è, tuttora, una delle più fragorose reunion musicali degli ultimi anni venne confermato nel 2016 anche dallo stesso frontman della band californiana Axl Rose in una intervista rilasciata a una televisione brasiliana.

Il giornale statunitense chiede a Tollett come riuscì a convincere i Guns N’Roses a tornare assieme:

Gli viene chiesto se fu per Axl la prima chiamata, Tollett risponde:

Non è solo una questione di soldi?

“Oh, no. Se vai avanti solo con quelli, sarai sempre chiuso. Un artista non vuole sentire di essere solo quello. Inoltre, per quanto il Coachella possa pagare, c'è sempre qualcuno che può offrire di più. Non può mai essere il denaro. In realtà penso che il lato giovanile dello show importi molto ad alcuni di questi artisti: prendiamo la nuova generazione”.