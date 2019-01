I Metallica si sono esibiti lo scorso 22 gennaio alla Legacy Arena at the BJCC di Birmingham (Alabama) e hanno, come spesso gli accade in concerto, pensato bene di omaggiare il luogo che li ospita. Quindi, si parla, naturalmente, dei Lynyrd Skynyrd e il loro omaggio non poteva che riguardare, naturalmente, “Sweet Home Alabama”.

In realtà i Lynyrd Skynyrd, alfieri del southern rock, sono originari di Jacksonville, in Florida, ma grazie a questa canzone sono, da sempre, associati allo stato dell'Alabama. Sempre di sud degli Stati Uniti si parla.

Essendo a Birmingham la band californiana non ha potuto esimersi dall’omaggiare una leggendaria formazione di Birmingham, ma la Birmingham inglese però: i Black Sabbath. E così le note di “Sweet Home Alabama” si sono trasformate nell’inno della band di Ozzy Osbourne “Iron Man”.