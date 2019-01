Era il 1985 quando Manuel Agnelli fondava gli Afterhours con un gruppo di amici. La band che lui stesso ha ostinatamente traghettato nel corso di tre decadi, rappresenta ora una delle realtà chiave del nostro rock alternativo. Dopo centinaia di concerti e trent'anni di attività, lo scorso 10 aprile al Forum di Assago è andata in scena una serata-evento per raccontare un percorso difficile ma anche intenso, vissuto in maniera del tutto viscerale con il proprio pubblico. "Noi Siamo Afterhours" è il racconto di quella notte.

Musica e immagini sono complementari a ciò che è andato in scena nella notte del Forum. Il susseguirsi dei brani, che nel montaggio video è indicativo delle varie fasi vissute dal gruppo, secondo la logica di un racconto articolato in capitoli, conserva lo stesso transfert emozionale che ha determinato il grande rito collettivo immortalato in “Noi Siamo Afterhours”

