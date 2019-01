Alicia Keys è una delle grandi dive della musica black del Duemila. Paragonata, per il suo talento, a Whitney Houston, Aretha Franklin e Billie Holiday, nel 2009 è stata nominata da Billboard come l'artista r&b del decennio, avendo la meglio su Beyoncé e Mariah Carey, con il merito di aver "cambiato le regole della musica black". Nel corso degli anni è riuscita a costruirsi una carriera credibile e solida, anche grazie ad una serie di canzoni che, mettendo in luce il suo talento di interprete e musicista, le hanno permesso di scalare le classifiche internazionali: le abbiamo raccolte in questa gallery, nel giorno del suo 38esimo compleanno - clicca su avanti.