"Ci siamo di brutto. Vi dico subito che i brani per la scaletta 'perfetta' li abbiamo già scelti tutti": durante l'incontro con i membri del suo fan club ufficiale, il BlascoFanclub, che si è svolto ieri a Bologna, Vasco Rossi ha offerto nuove anticipazioni sui concerti che la prossima estate lo vedranno esibirsi dal vivo allo stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Il rocker di Zocca ha raccontato di voler portare sul palco quell'"atmosfera di festa che ho nello stomaco" e a proposito dello show ha promesso ai suoi fan: "Arriverà anche a casa vostra", lasciando intendere che dai concerti del 2019 sarà forse ricavato un disco dal vivo - o che alle date di Milano e Cagliari faranno seguito, magari nel 2020, nuovi concerti in giro per l'Italia.

Quanto alla scaletta della serie di concerti del "VascoNonStop 019", Vasco ha confermato che tornerà a cantare alcune chicche del passato - tra queste "Ti taglio la gola" - ma rivisitate con nuovi arrangiamenti:

"Riprendiamo dal passato dei miei favolosi anni '80 alcune 'chicche' e le attualizziamo, come nel caso di 'Ti taglio la gola' che negli arrangiamenti nuovi avrà influenze punk rock, più consono al testo provocatorio. Non sarà la stessa scaletta dell'anno scorso, sarà diversa... Il perché ve lo dirò, ci saranno le grandi immancabili hit e alcune ballate intense, tutte non ci possono stare. Saranno due ore e mezza abbondanti di energia e adrenalina, di onde emotive e sferzate rock... Fidatevi".

La data zero del tour sarà ospitata il prossimo 27 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, anticipata il giorno prima da un soundcheck: entrambi gli eventi sono riservati agli iscritti al fan club del rocker.