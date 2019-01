Due nuovi singoli dei Florence and the Machine, a sorpresa. Il gruppo guidato dalla rossa Florence Welch torna a meno di un anno dall'uscita dell'ultimo album, "High as hope", pubblicato lo scorso giugno, con due nuove canzoni non incluse nel disco.

Le due nuove canzoni dei Florence and the Machine si intitolano "Moderation" e "Haunted house": la prima - che risale alle lavorazioni di "High as hope" - l'avevano già fatta ascoltare in anteprima durante il concerto alla RAC Arena di Perth, in Australia, una decina di giorni fa, mentre la seconda è totalmente inedita.

Non è dato sapere, al momento, se faranno da apripista ad un nuovo progetto (il gruppo è attualmente impegnato con il tour legato a "High as hope", che a marzo farà tappa anche in Italia ) o se invece resteranno solamente singoli digitali.