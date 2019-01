E’ stato pubblicato il video ufficiale di “I’ll Be You, Be Me”, il primo singolo estratto dal nuovo album di Glen Hansard “This Wild Willing” in uscita il prossimo 12 aprile.

Il video è stato girato in quello che un tempo era un ring da pugilato, adesso diventato La Grande Salle della Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq di Parigi. È stato realizzato con François Lecoq, James Thiérrée, Olivier Brandicourt, Glen Hansard, Maire Saaritsa, Myles O'Reilly, Simon O'Neill e gli studenti della scuola che hanno dedicato il tempo e forza al progetto.

A partire dal 7 marzo ad Amsterdam il cantautore irlandese intraprenderà un tour internazionale che, sino ad ora, non include concerti in Italia.