“Sono come Benjamin Button: nata vecchia, sto tornando giovane”. Anna Tatangelo ha presentato oggi a Milano il suo settimo album “La fortuna sia con me”, che uscirà l’8 febbraio e che conterrà la sanremese “Le nostre anime di notte”. È un disco dalle sonorità electro-pop. “A 15 anni ti lasci guidare dalle persone che hanno più esperienza di te, a 32 vuoi provare idee tue”, ha spiegato la cantante. “Ascoltatemi senza pregiudizi: è una nuova Anna”.

L’album, dice Tatangelo, è frutto della sua passione per il pop internazionale. “Ho preso a modello gente come Drake e Rihanna, ho cercato di usare col produttore Placido Salamone sonorità moderne. Ecco perché il disco è intitolato ‘La fortuna sia con me’: la responsabilità di questo disco è mia, in tutto e per tutto”. L’album contiene le già note “Chiedere scusa” e “Ragazza di periferia” con Achille Lauro e Boss Doms. “La collaborazione con Lauro non finirà qui”.

“Quattro anni fa ho voluto resettare tutto, autori e arrangiatore. Il risultato è un album che parla tantissimo di me”. Fra gli autori, compaiono Giovanni Caccamo (che firma tre brani), Giuseppe Anastasi, Federica Camba e Daniele Coro, Lorenzo Vizzini, Rory Di Benedetto, Matteo Buzzanca, Niccolò e Carlo Verrienti, Eugenio Darie. “Non ho mai tenuto un diario, il modo per raccontarmi è la musica. Ed è successo che gli autori abbiano scritto canzoni che raccontano anche la mia vita”.

Eccola tracklist di “La fortuna sia con me”:

Chiedere scusa

Ragazza di periferia feat. Achille Lauro & Boss Doms

La fortuna sia con me

Tutto ciò che serve

Le nostre anime di notte

Perdona

La vita che vive

L’attesa

Astronauti

La condanna e la felicità

Amami domani