VOTO: 4/5

PRO: Suono di ottimo livello, pieno e completo - forse solo un po’ sbilanciato sui bassi. App completa per gestire e funziona con ogni sistema operativo.

CONTRO: Per l’integrazione con sistemi vocali c’è bisogno di un’altra cassa. Prezzo importante (ma in linea con i concorrenti



PROVATA ASCOLTANDO: Beastie Boys, "Paul's botique"; Massive Attack, "Mezzanine"; Aerosmith, "Classic live"

Completiamo la nostra panoramica dei prodotti Sonos, dopo il One e la soundbar Sonos Beam, con la cassa Play:5. La linea Sonos è in realtà più ampia: comprende altri altoparlanti (es. il Play 1, modello base), diverse altre soundbar, amplificatori di rete. Ma per l’obbiettivo di questa rubrica - ovvero raccontare l’audio consumer per appassionati di musica - la Play:5 completa il cerchio: si tratta di una cassa avanzata rispetto alla Play One, sia per suono, che per dimensioni, che per prezzo (579€ di listino).

La linea Sonos

Anche qua, a costo di ripeterci, lo ribadiamo: è di fatto, la più completa e versatile disponibile sul mercato, con casse e sistemi per tutte le tasche ed esigenze, usabili individualmente, componendoli in singoli ambienti o usandoli in diverse stanze. Le casse sono di fatto dei player, che si collegano alla rete e possono riprodurre musica direttamente da ogni piattaforma streaming. Un’app gestisce impostazioni, riproduzione e stanze

Il Play:5 non ha bisogno di altro e funziona da solo, e può ricevere audio da computer e telefonini (per esempio, con Apple tramite Airplay 2).

Design e installazione

Come tutti gli oggetti Sonos, il Play 5 è fisponibile in due colori, bianco e nero, anche se la facciata che nasconde gli altoparlanti rimane sempre di rete nera, come una cassa tradizionale. E' disponibile pure una stupenda versione brandizzata dai Beastie Boys, tutta bianca con loghi rossi.

Ha dimensioni e peso più importanti: quasi sei chili e mezzo, per 20 x 36 x 15 CM. I tasti sono collocati nella parte superiore e sono a sfioramento. Dietro sono presenti alimentazione, cavo di rete (serve solo eventualmente per la configurazione: per il resto funziona wireless) e audio in fisico con jack. Una particolarità è che può essere usata sia in orizzontale (suona stereo) che in verticale (in questo caso suona mono - e può essere montata su uno stand e accoppiata con un’altra cassa per effetto stereo).

L’installazione, come sempre, è semplice e guidata dall’app: richiede necessariamente una registrazione di account Sonos.

Funzionalità e controlli

Come nel Sonos One, tutto avviene attraverso l'app, che è sostanzialmente un player musicale, che gestisce stanza per stanza i Sonos, che vi permette di ricercare all'interno dei vostri servizi la musica.

Fatta partire la musica, il Sonos Play:5 si collega alla rete e riproduce in maniera autonoma. Molto comoda, se avete oggetti Apple, l’integrazione con Airplay 2 è comodissima: mandate la musica da iPhone, iPad, o Mac e gestite direttamente i livelli delle singole casse dai controlli del vostro device, senza passare dall’app Sonos.

Suono

Il Play:5 ha sei altolparlati, tre mid-woofer e tre tre tweeter, e si sente. Suono pieno, definito e potente, forse solo un po’ sbilanciato sui bassi. Vale, come regola generale, l’idea di accoppiare più casse: nella nostra prova l’abbiamo spesso usato assieme ad un Sonos One, che attenuava i bassi e rendeva il suono più definito e neutro: accoppiata spettacolare.

Conclusioni

Non costa poco, il Play:5 - è un investimento importante, ma in linea con quello di altre casse della stessa fascia. Certo, se volete un hi-fi tradizionale, vi conviene guardare altrove, su un sistema tradizionale e/o su amplificatore di rete da agganciare a casse standard: Sonos ha un prodotto anche in questa linea, “Amp”, che si integra nel proprio sistema. Se invece cercate una soluzione, semplice, immediata e potente per ascoltare bene musica digitale, Play:5 è una delle migliori soluzioni presenti sul mercato.