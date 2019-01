La storica formazione oggi capitanata da Vittorio Nocenzi ha annunciato per l'anno in corso la pubblicazione di un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "13" del 1994: il disco del Banco del Mutuo Soccorso sarà messo in commercio dall'etichetta Inside Out Music, etichetta del gruppo Sony Music che vanta nel proprio roster realtà di prima grandezza del prog contemporaneo come Dream Theater, Steve Hackett, Ian Anderson e PFM.

"Siamo davvero onorati di poter lavorare con una delle più importanti e leggendarie prog band italiane. Dopo i fasti del passato, sono certo che con questo nuovo album contribuiremo ad un rinnovato successo della band", ha dichiarato il presidente di Inside Out Thomas Waber, al quale ha fatto eco Paolo Maiorino, General Manager Strategic Marketing & Catalogo di Sony Music Italia: "La firma del contratto con Inside Out è il completamento di un percorso iniziato con il Banco del Mutuo Soccorso già qualche anno fa, allorchè alla scomparsa di Francesco e Rodolfo, con Vittorio Nocenzi ci eravamo confrontati pensando al futuro di questa storica band. Sono felice di aver contribuito a concretizzare questo progetto che ha lo scopo di restituire ai tanti appassionati un lavoro completamente inedito del Banco a distanza di quasi 25 anni dal precedente, e che partendo dalle radici e dall’eredità artistica di album iconici come il primo omonimo, Darwin o Io Sono Nato libero, proietti la band verso una nuova dimensione peraltro internazionale a coronamento di una generale riscoperta e valorizzazione del movimento prog italiano nato e proliferato all’inizio degli anni 70. Il Banco è stato, è, e sarà, perché musicalmente parlando c’è ancora molto da dire".

Al momento non sono stati resi noti dettagli né in merito all'album né alla relativa data di pubblicazione.

Dopo la scomparsa del frontman Francesco Di Giacomo (nel 2014) e del chitarrista Rodolfo Maltese (l'anno successivo) il gruppo oggi è composto, oltre che da Vittorio Nocenzi (fratello di Gianni, cofondatore del Banco che ha lasciato la formazione nel 1984), da Filippo Marcheggiani alla chitarra elettrica, Nicola Di Già alla chitarra ritmica, Marco Capozi al basso, Fabio Moresco alla batteria e Tony D’Alessio alla voce solista.