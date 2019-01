Intervistato da Matteo Cruccu sul Corriere della Sera, il già frontman dei Bluvertigo ha commentato i retroscena che l'hanno portato a condurre lo speciale su Freddie Mercury e i Queen che Rai Due manderà in onda questa sera, giovedì 24 gennaio, in prima serata. "Mi ero ormai rassegnato all’idea di non poter fare musica, alla mia maniera, in televisione", ha spiegato Morgan, che però è stato nuovamente invitato in video dal neodirettore del secondo canale Carlo Freccero: "Lui ha avuto coraggio, la gente dice che è normale e giusto pensarmi in un ruolo del genere (...) Freccero mi ha telefonato, mi ha proposto la serata e penso che la Rai debba fare servizio pubblico, un ragionamento lontano dai soliti, banalissimi, del marketing. Il fatto poi che faccia vedere un concerto integrale in prima serata penso che basti e avanzi".

Sulle voci che vorrebbero il cantante, autore e polistrumentista monzese prossimo a un ingaggio come giudice del talent show musicale (sempre di Rai Due) The Voice per volere dello stesso Freccero Morgan glissa ("Chissà, bisognerebbe chiederlo a lui. Io non avrei nulla in contrario, del resto Asia è musicalmente preparatissima, ha dei gusti fantastici, è un’intenditrice"), mentre è piuttosto chiaro sulla fine del sodalizio tra il collega Manuel Agnelli e un altro noto talent musicale, X Factor. Alla domanda se l'abbandono del bancone condiviso con Lodo Guenzi, Mara Maionchi e Fedez rappresenti una sconfitta per il frontman e leader degli Afterhours, Morgan risponde: "Voleva portare un progetto diverso e ha fallito o la produzione aveva un progetto diverso su di lui? Non so dirlo. So però che mi piacevano molto le nostre prime edizioni in Rai con Mara Maionchi e Simona Ventura, belle e piene da un punto di vista televisivo".