"Il capitalismo non è immorale, ma è amorale", ha affermato il leader degli U2 nel corso del suo intervento al World Economic Forum in programma a Davos, in Svizzera: per tentare di "moralizzare" il capitalismo attuale - che, sempre secondo Bono, ha "spinto chi non ne ha beneficiato tra le braccia del populismo" - l'artista irlandese ha aperto, in collaborazione con il fondo di investimento americano TPG, una nuova società di analisi di mercato, la Y Analytics, il cui compito sarà quello di valutare l'impatti sociale degli investimenti messi in atto dai fondi di private equity. La nuova entità è stata creata grazie al fondo di investimento Rise, forte di un capitale da due miliardi di dollari co-finanziato dallo stesso sodale di The Edge e dalla TGP.

"Qui la matematica è musica", ha spiegato l'artista al Wall Street Journal: "Se il capitalismo deve essere una forza al servizio del bene, dobbiamo essere in grado di stabilire quando sta effettivamente facendo del bene e quando invece sta facendo male. Coi pensieri polverosi non se ne verrà a capo: ci servono i dati, nudi e crudi".

La società avrà sede a Washington DC e sarà diretta da Maryanne Hancock.

La nuova iniziativa finanziaria di Bono ha già trovato però dei detrattori: secondo alcuni osservatori internazionali la nuova impresa del cantante sarebbe solo un tentativo di mettere in buona luce le attività di private equity, dove l'artista ha interessi finanziari personali.