Il tour europeo che la band guidata da Francesco Sarcina avrebbe dovuto affrontare a partire dal prossimo 5 febbraio - data che avrebbe visto Le Vibrazioni debuttare sul palco del Cafè Berlin di Madrid - è stato rinviato al prossimo settembre: "A causa di improvvisi impegni promozionali e organizzativi, l'European Tour è spostato a settembre 2019", ha spiegato la formazione milanese sui propri canali social ufficiali, "I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date già confermate o potranno essere rimborsati nel luogo d'acquisto. Abbiamo aperto una mail tramite cui, nei limiti delle nostre possibilità, cercheremo di supportare ogni singolo caso: eurotourvibrazioni@gmail.com. Dispiaciuti, ringraziamo come sempre per il supporto".

La nuova tranche di appuntamenti in Europa prenderà il via il prossimo 21 settembre da Berlino, per poi proseguire alla volta di Dublino (25 settembre), Londra (26), Bruxelles (27), Parigi (28), Madrid (29) e Barcellona (30), con due appuntamenti ancora da confermare a Liverpool e Amsterdam.

Le Vibrazioni saranno di scena il prossimo 26 marzo per un concerto speciale al Forum di Assago, a Milano, durante il quale interverranno ospiti speciali la cui identità non è ancora stata rivelata.