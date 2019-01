"Africa" dei Toto non era che la punta dell'iceberg: nella più totale riservatezza la band capitanata da Rivers Cuomo ha distribuito sui mercati nelle prime ore di oggi, giovedì 24 gennaio, un nuovo album composto solo da cover.

La pubblicazione, come da trazione eponima - "Weezer (The Teal Album)" - include le riletture dalla band losangelina tanto di classici del rock come "Paranoid" dei Black Sabbath e "Sweet Dreams" degli Eurythmics quanto standard pop come "Billie Jean" di Michael Jackson e "Stand By Me" di Ben E. King, passando per hit r'n'b contemporanee come "No Scrubs" delle TLC e hit d'annata come "Take On Me" degli A-ha.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Weezer (The Teal Album)":

01 Africa (Toto)

02 Everybody Wants to Rule the World (Tears for Fears)

03 Sweet Dreams (Are Made Of This) (The Eurythmics)

04 Take On Me (a-ha)

05 Happy Together (The Turtles)

06 Paranoid (Black Sabbath)

07 Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra)

08 No Scrubs (TLC)

09 Billie Jean (Michael Jackson)

10 Stand By Me (Ben E. King)

Il gruppo sarà protagonista di un unico appuntamento con il pubblico italiano nel corso della prossima estate fissato per il 7 luglio all'Arena Parco Nord, a Bologna, nell'ambito della rassegna Bologna Sonic Park: i biglietti per l'evento sono disponibili sulla piattaforma TicketOne al prezzo di 46 euro, diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali.