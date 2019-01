Dopo “Doulestown” e “Manchester”, il cantautore statunitense ha svelato una nuova anticipazione di quello che sarà il primo, “Big Colors”, dei tre progetti discografici che Ryan Adams vorrebbe far ascoltare ai suoi fan nei prossimi dodici mesi. Il singolo porta il titolo di “Fuck the Rain” e include il featuring del chitarrista del Connecticut John Mayer. Potete ascoltare qui “Fuck the Rain”:

Mayer non è il solo a rientrare nella schiera di collaborazioni che animano “Big Colors”. Rientrano, infatti, tra i featuring del disco, anche Bob Mould, Benmont Tench e The Section Quartet. Alla squadra si aggiungono i produttori Beatriz Artola e Don Was. Ryana Adams ha svelato anche chi gli farà compagnia nell’ideale seguito di “Big Colors”, “Wednesdays”: Emmylou Harris, Jason Isbell e Tench.

“Ascoltate questa canzone, è bella”, ha commentato il cantautore, attraverso un comunicato stampa, aggiungendo: “O non fatelo – potremmo morire tutti Trump è il presidente. Vi voglio bene, il vostro Ryan Adams”.

“Big Colors” arriverà nei negozi il prossimo 19 aprile e tra la fine di marzo e il mese di aprile la voce di “Do You Still Love Me?” s’imbarcherà in un tour in Gran Bretagna e Irlanda: quelli Oltremanica sono al momento gli unici appuntamenti live annunciati dall’artista. “Presto avrete le date statunitensi”, ha scritto però nei giorni scorsi Adams in un post sul suo profilo Facebook, lasciando intendere che la tournée non è stata ancora del tutto svelata.