A 16 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber – avvenuta il primo gennaio 2003 - la sua città, Milano, non lo dimentica. Venerdì 25 gennaio, infatti, alle ore 18.00 verrà scoperta una targa posta sulla facciata della casa di via Londonio 28, nel giorno in cui Gaber avrebbe compiuto 80 anni.

Giorgio Gaberscik, non ancora trasformatosi in Gaber, ha vissuto in via Londonio con il padre Guido, la madre Carla e il fratello Marcello fino al 1963. L’iniziativa è nata da una proposta del condominio che ha incontrato il favore della Fondazione Gaber.

Questo il testo che sarà riportato sulla targa:

“Qui nacque nel 1939 GIORGIO GABER. Inventore del Teatro – Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell’onestà intellettuale.”

All’evento, al quale parteciperanno la moglie di Giorgio Gaber Ombretta Colli, la figlia Dalia e i suoi figli Lorenzo e Luca è invitata tutta la città di Milano.