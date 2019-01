Invitato in qualità di leader culturale al World Economic Forum di Davos, il forum che si tiene con cadenza annuale a fine gennaio a Davos, in Svizzera, dove esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale si incontrano con vari intellettuali per discutere di temi di attualità, il frontman degli U2 - da sempre impegnato nel sociale con diversi progetti - ha tenuto di fronte alla platea di esperti e addetti ai lavori un discorso in cui ha detto la sua sul capitalismo:

"Il capitalismo non è immorale, ma è amorale. Ha portato via più persone dalla povertà di qualsiasi altro sistema, ma è anche una bestia selvaggia che se non addomesticata può divorare un sacco di persone lungo la strada".

Lo scorso ottobre Bono ha incontrato a Bruxelles il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e nel corso di una conferenza stampa congiunta ha parlato del suo sentimento nei confronti dell'Unione Europea e dei flussi migratori provenienti dal continente africano.