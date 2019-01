Ampiamente annunciate nel corso delle ultime settimane e promosse con i martellanti spot trasmessi a manetta su Canale 5, le prime due puntate di "Adrian", la serie animata di Adriano Celentano, sono finalmente andate in onda lunedì e martedì sera. Ma come sono andate negli ascolti? E possono essere riviste in streaming?

In occasione del debutto di "Adrian" il Molleggiato è tornato a far parlare di sé, conquistando le prime pagine dei quotidiani, collezionando articoli in rete e numerosi servizi nei tg Mediaset, anche per le modalità con le quali ha deciso di partecipare ai due spettacoli trasmessi in diretta dal Teatro Camploy di Verona prima della messa in onda della serie animata.

Nella prima puntata, lunedì sera, Celentano è salito sul palco a fine anteprima, anticipato da un tuono, raggiungendo i comici Nino Frassica e Natalino Balasso. Non ha detto nulla di clamoroso, se non una delle sue taglienti battute: "C'è qualcosa che bisogna cambiare: i coglioni". Nella seconda puntata, invece, ieri sera, parlando fuori campo ha lanciato una frecciatina alla rete che manda in onda "Adrian" (costata, pare, la bellezza di 20 milioni di euro): "Ho peccato, ho lasciato illudere Canale 5 che avrei partecipato fisicamente alla trasmissione, ma sono concentrato su Adrian, che è la mia anima. Quello che fa la Rai lo fa Mediaset, ormai sono reti unificate". Quando è apparso fisicamente sul palco, poi, il cantante è rimasto in silenzio per tre minuti.

L'anteprima della serie, la parte relativa allo show in diretta dal Teatro Camploy di Verona, lunedì sera è stata vista da 5.997.000 spettatori, pari al 21.9% di share. La prima puntata della serie, invece, è stata vista da 4.544.000 spettatori, parti al 19.1% di share. Su Rai1, la stessa sera, la fiction "La compagnia del cigno" ha raccolto davanti al video un totale di 5.219.000 spettatori, pari al 21.4% di share.

Ieri sera, invece, l'anteprima di "Adrian" è stata vista da 4.031.000 spettatori, parti al 15% di share. La seconda puntata della serie animata, invece, è stata vista da 2.887.000 spettatori, pari al 13.3% di share. Su Rai1 il film "Liberi di scegliere" ha raccolto di fronte allo schermo 4.179.000 spettatori, con il 17.7% di share.

Al momento non è possibile rivedere in streaming "Adrian": i due show trasmessi in diretta dal Teatro Camploy e le prime due puntate della serie animata non sono stati caricati su Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset per la visione di contenuti in streaming sia in diretta che in replica on demand.