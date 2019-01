Manca ancora un mese alla chiusura delle iscrizioni online per 1MNext 2019, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma che dà l'opportunità ad artisti e band emergenti di conquistare i tre posti disponibili per salire sul palco del prossimo Concertone di Piazza San Giovanni ed esibirsi in diretta tv: le iscrizioni resteranno infatti aperte fino alla mezzanotte di venerdì 22 febbraio. Per partecipare è sufficiente compilare il form online disponibile su www.1mnext.it. Al contest, organizzato da iCompany e sostenuto da SIAE e NUOVOIMAIE in collaborazione con Rockol e Doc Live, possono partecipare tutti gli artisti che non abbiano già sottoscritto contratti di management in esclusiva con primarie agenzie di settore. Sono ammessi tutti i generi musicali, ma si può partecipare solo con brani originali, non cover. L'iscrizione è completamente gratuita.

Dopo una valutazione preliminare della direzione artistica del Concerto del Primo Maggio, entro il 14 marzo verranno resi noti i nomi di almeno 100 artisti che accederanno alla fase successiva del concorso. Le selezioni per le semifinali si terranno tra fine marzo e inizio aprile: gli artisti pre-selezionati saranno presenti con un proprio videoclip sul portale www.1mnext.it e nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 2 aprile il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando il video dell'artista preferito. In questa fase esprimeranno le loro preferenze anche i membri della giuria di qualità. Il 4 aprile verranno dunque resi pubblici i voti del web e della giuria e saranno ufficialmente annunciati i nomi degli artisti finalisti del contest: questi saranno convocati per partecipare ad una o più esibizioni dal vivo che si svolgeranno nel mese di aprile, che saranno valutate da una giuria di qualità scelta dall'organizzazione.

I tre artisti vincitori si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2019 e il vincitore assoluto del contest sarà proclamato proprio sul palco del Concertone.

I vincitori delle quattro precedenti edizioni di 1MNext sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017) e La Municipàl (2018).