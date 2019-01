Loro non si sono ancora espresse pubblicamente (hanno affidato un loro commento ad un portavoce), anche se le accuse sono abbastanza infamanti: secondo un'inchiesta del tabloid britannico il Guardian le t-shirt messe in vendita dalle Spice Girls per raccogliere fondi da destinare all'organizzazione no profit Comic Relief, impegnata a promuovere la parità tra i sessi, sarebbero prodotte da operaie del Bangladesh sottopagate e sfruttate.

Le magliette, accompagnate dall'hashtag #IWannaBeASpiceGirl, promosse sui rispettivi social network anche da amici della girl band come - tra gli altri - Sam Smith, Kylie Minogue e Blondie, sarebbero realizzate in una fabbrica del Bangladesh da alcune ragazze costrette a lavorare fino a sedici ore al giorno e pagate l'equivalente di 35 pounds l'ora (appena 40 centesimi). Le t-shirt vengono vendute al prezzo di 19.40 sterline, circa 22 euro: il 60% del ricavato dalla vendita di ciascuna maglietta dovrebbe essere donato all'organizzazione no profit Comic Relief, che però ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto alcuna donazione.

Le Spice Girls, al momento, non hanno commentato la notizia sui social, ma hanno affidato ad un loro portavoce un commento sulla vicenda, facendo sapere di essere sconvolte dalle accuse.