Mercoledì 22 febbario 1989: sul palco del Teatro Ariston di Sanremo va in scena la seconda serata della trentanovensima edizione del Festival della Canzone Italiana, passata alla storia per la disastrosa conduzione dei ‘figli d'arte’. E' la data che segna il grande ritorno di Mia Martini dopo quattro anni di silenzio e l'ostracismo di una parte del mondo dello spettacolo a causa di una assurda superstizione. Sul palco canta per la prima volta in pubblico "Almeno tu nell'universo" canzone destinata a diventare una delle più amate del suo repertorio.

Il brano era stato scritto nel 1972 da Maurizio Fabrizio (musica) e Bruno Lauzi (testo) e depositata alla SIAE solo nel 1979: rimase a lungo nel cassetto perché ritenuta non adatta ai gusti del pubblico di quegli anni.

Nelle prossime pagine, dopo la versione originale, vi proponiamo 10 versioni da ricordare.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)