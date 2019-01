E' appena uscito il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba “Good things”: si tratta della loro prima incisione in lingua inglese, che anticipa un nuovo album, previsto per i prossimi mesi. La band capitanata da Simona Bencini ha inciso una versione acustica del brano in esclusiva per Rockol, suona da Stefano De Donato al basso e da Daniele Vettori alla chitarra. La presentano così

Abbiamo registrato questo video durante una pausa delle prove del nostro imminente club tour, che partirà il 25 gennaio da Ascoli e approderà il giorno dopo al Blue Note di Milano per un doppio live. Ci troviamo presso le Officine del Bigallo, uno splendido studio di registrazione sulle colline di Firenze. “GOOD THINGS” è il brano che vi proponiamo in versione acustica ed è il nostro ultimo singolo, uscito da pochi giorni, il primo brano prodotto in lingua inglese dai Dirotta

I Dirotta su Cuba hanno annunciato un tour che parte dopodomani, 25 gennaio, da Ascoli Piceno. Questa la line up della band fiorentina: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax).

25.01 Break Live - Ascoli Piceno

26.01 Blue Note – Milano (doppio spettacolo ore 21.00 e 23.30)

14.02 Country Jazz Club Le Querce - Catanzaro

15.02 Modo - Salerno

22.02 Bravo Caffè - Bologna

17.05 Poco Loco Jazz Club – Alghero (Ss)