A poche ore dalla messa in onda, fissata per giovedì 24 gennaio alle 21.20, Morgan torna ad offrire nuove anticipazioni su quello che sarà lo speciale di Rai2 dedicato a Freddie Mercury da lui stesso condotto. Lo fa attraverso un lunghissimo post pubblicato sul suo sito web ufficiale - poi rilanciato sui social - in cui interpreta e traduce "Bohemian Rhapsody" dei Queen: "Interpretazione sommaria e traduzione non poetica", si legge nel titolo del post, che potete leggere per intero qui.

Si tratta di un vero e proprio saggio articolato in cinque parti, tante quanto le sezioni che compongono la canzone (l'introduzione corale a cappella, il segmento nello stile della ballata chiuso dall'assolo di chitarra, la sezione operistica, quella hard rock e, infine, il segmento finale in stile ballata), in cui il già frontman dei Bluvertigo "scompone" uno dei brani simbolo del repertorio di Freddie Mercury e compagni: "La canzone è simbolista nel testo e nella musica è formalmente totalmente libera, costruita con cinque ipotetiche canzoni diverse e quindi contiene vari generi di musica", scrive nelle prime due righe il cantautore.

Nel saggio, Morgan non manca di inserire riferimenti ad altri giganti della storia del rock (come i Beatles, David Bowie, i Genesis e gli Emerson Lake & Palmer) e di tracciare parallelismi con protagonisti della canzone italiana (come Fabrizio De André). Il post si conclude con una traduzione "non poetica" del testo di "Bohemian Rhapsody".

Lo speciale di Rai2 su Freddie Mercury segnerà il ritorno di Morgan sul piccolo schermo dopo l'esperienza di giudice a "X Factor" e "Amici". Registrato lo scorso fine settimana, il programma vedrà il cantautore interagire con amici e colleghi come Petra Magoni dei Musica Nuda e Megaheartz.

