Il prossimo 9 febbraio Birmingham, la città natale dei Black Sabbath, li celebrerà con una cerimonia a loro dedicata. Gli verrà intitolato un ponte su Broad Street, inaugurata una panchina Sabbath in acciaio e il batterista Bill Ward riceverà una stella sulla Walk Of Stars della città inglese.

Il sito West Side ha confermato la presenza del chitarrista della band inglese Tony Iommi, anche se non ci saranno Ward, Ozzy Osbourne e Geezer Butler.

Dice Iommi:

"Devo dire che i fan dei Black Sabbath sono assolutamente fantastici e non posso che ringraziarvi per tutto il supporto che ci avete dato nel corso degli anni. Vorremmo anche ringraziare il comune di Birmingham che ha varato questo progetto e che ha coinvolto tante persone. Io sarò a Birmingham il 9 febbraio per l'intitolazione del ponte, l’inaugurazione della panchina e anche per la presentazione della stella di Bill Ward. Sfortunatamente, Bill, Ozzy e Geezer non parteciperanno perché hanno altri impegni. Ma se non vi dispiace dovrete sopportare me, io ci sarò!".