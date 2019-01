Il già leader dei Pavement Stephen Malkmus pubblicherà il prossimo 15 marzo "Groove Denied", un nuovo album in studio dalle marcate sonorità elettroniche realizzato senza il contributo della band che lo accompagna abitualmente da solista, i Jicks: il disco è stato anticipato dal singolo "Viktor Borgia", il cui video è stato già reso disponibile in streaming sui canali ufficiali dell'artista.

"E' divertente intromettersi in cose nelle quali non dovresti", ha spiegato l'artista - storico esponente della tradizione chitarristica lo-fi a stelle e strisce - a proposito della sua incursione nella musica elettronica: "[Durante la scrittura del disco] Pensavo a cose come 'Homosapien' di Pete Shelley, gli Human League e la synth music DIY del 1982, e anche di come durante la New Wave degli anni '80, queste discoteche per maggiorenni nelle periferie fossero il punto di incontro di tutti i fricchettoni, un rifugio".

Il disco, ha spiegato il cantante, autore e chitarrista, è stato registrato in Oregon ma composto a Berlino, dove Malkmus ha vissuto per un paio d'anni facendosi ispirare dalla scena elettronica della capitale tedesca: "La musica [a Berlino] può essere fantastica. Puoi avere la testa da un'altra parte, ballare, focalizzarti sulla musica – o semplicemente essere strafatto. Per quanto riguarda la parte elettronica dell'album, volevo che fosse pre-Internet".

Il disco sarà promosso con un tour che prenderà il via il prossimo primo maggio da Toronto per poi toccare le maggiori città degli Stati Uniti e solo in seguito approdare in Europa, dove Malkmus sarà di scena a partire dal prossimo 30 maggio, quando apparirà su uno dei palchi del Primavera Festival di Barcellona, per poi proseguire nel corso del mese di giugno alla volta di - tra le altre città - Stoccolma, Oslo, Copenaghen e Parigi. Al momento non sono state annunciate date in Italia.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Groove Denied":

1. Belziger Faceplant

2. A Bit Wilder

3. Viktor Borgia

4. Come Get Me

5. Forget Your Place

6. Rushing The Acid Frat

7. Love The Door

8. Bossviscerate

9. Ocean of Revenge

10. Grown Nothing